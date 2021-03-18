بنغازي .. مستخدمو الشركة العامة لخدمات النظافة يُناشدون رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بالتدخل لإنقاذ الشركة

بنغازي 18 مارس 2021 (وال)- ناشد مستخدمي الشركة العامة لخدمات النظافة ببنغازي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالتدخل لإنقاذ الشركة من عبث العابثين، وردعهم على ما قاموا به ضد مستخدمي الشركة من قرارات فاشلة أدت إلى شبه انهيار كامل للشركة، لكي تتمكن من أداء مهامها واسترجاع حقوق العاملين من الحكومات السابقة، واسترجاع حق الشركة في النظافة مدينة بنغازي الذي هو حق أصيل للشركة وهم قادرون على ذلك.

وقال مستخدمي الشركة “في بيان”: “إننا عانينا طيلة خمسون شهرًا بدون مرتبات، وعندما كُلف الأستاذ طارق بالحمد البدري بإدارة الشركة خلال فترة وجيزة لا تتعدى الشهرين، قام بجلب مرتبات ست أشهر وقام بصيانة أليات الشركة ومقراتها بعدما كانت شبه معدومة، وفوجئنا بقيام وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية بإرجاع مجلس الإدارة السابق ممثلا في عبد السلام المسماري، ومنحه كتاب يخوله بالتوقيع على حسابات الشركة لإهدار ما تم انجازهُ في الفترة السابقة على يد الأستاذ طارق بالحمد البدري .. عليه نأمل منكم التدخل وبشكل عاجل لإيقاف عبث العابثين وردعهم على ما قاموا به، وإننا نزكي الأستاذ طارق البدري أن يكون على رأس إدارة هذه الشركة، لما لمسناه من صدق ومثابرة واهتمام بالشركة ومستخدميها. (وال-بنغازي) س خ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال