بوقدوم: الجزائر حاضرة يوميا في مساعي حل الأزمة الليبية

صرح وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الخميس، أن الجزائر حاضرة بشكل يومي في مساعي حل الأزمة الليبية وهي مستبشرة بتوحيد المؤسسات “في البلد الشقيق”.

وقال بوقدوم، في حوار للقناة الإذاعية العمومية الدولية إن “الجزائر حاضرة بشكل يومي في مساعي حل الأزمة الليبية ولا نكشف عن كل ما نقوم به لأسباب تتعلق بإنجاح جهودنا”.و أضاف ”في منطقتنا نحن مضطرون للدفاع عن السلام بين الأخوة وعلى الجميع أن يفهم أن ما تقوم به الجزائر هو لحماية أمنها أيضا”.

وأكد وزير الخارجية “عندما نتحدث عن ليبيا نحن نتحدث عن أمن الجزائر أيضا على طول حدودنا المشتركة وعلينا أن نكون اكثر يقظة”. و أن الجزائر لا تصدر السلاح والعنف لليبيا و إنما المساعدات، و أشار الى أن وفودا ليبية ستصل الجزائر في الأيام القادمة.

وعن الحملات المعادية للجزائر قال بوقدوم “الجزائر لن تدخل في حملة السب والحملات المعادية ”. وأشار إلى أن الجزائر ترتكز على القانون الدولي وحق تقرير المصير مبدأ مسجل في الدستور.