“فريق الطوارئ الطبي” يتوجه إلى “كاباو” للتصدي لكورونا

انطلق فريق طوارئ صحة المجتمع التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، لمدينة كاباو، بعد تفاقم الوضع الوبائي وارتفاع مستوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 بالبلدية .

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان له، طالعته “الساعة 24″، إن الفريق سيقوم بحملة دعم ومساندة لأهالي مدينة كاباو لتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة وإعطاء المشورة الفنية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلدية والمناطق المجاورة لها، وذلك في إطار مكافحة هذه الجائحة.

وتابع البيان: “كذلك الوقوف على حقيقة الوضع ومعالجته، وأيضاً سيتم تقييم ومتابعة مراكز العزل والفلترة حتى تكون جاهزة لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمواطنين”.