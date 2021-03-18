السفير الإسباني لـ«المنفي»: سنسهّل عمليات الحصول على التأشيرة لليبيين في الوقت القريب

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، اليوم، السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير ج لاراشي، بطرابلس.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في بداية اللقاء، بالسفير الإسباني لدى ليبيا والوفد المرافق له، مثمنا على دور العلاقات بين ليبيا والمملكة الإسبانية.

من جانبه، هنأ السفير الإسباني، رئيس المجلس ونائبيه لانتخابهم للسلطة التنفيذية الجديدة التي سوف تقود البلاد حتى الانتخابات في 24 من ديسمبر من العام الجاري.

وأوضح أن العلاقات بين ليبيا وإسبانيا علاقات متينة، متابعا:” أننا سوف نقدم كافة الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وندعم المصالحة الوطنية في ليبيا”.

وأكد أن السفارة الإسبانية في ليبيا تعمل بشكل مؤقت وأن العمل على عودة السفارة إلى طرابلس سوف يكون تدريجيا، كما سنقوم بتسهيل عمليات الحصول على التأشيرة لليبيين في الوقت القريب.

ورافق السفير الإسباني، خلال الزيارة، خورخي أفيلا نائب رئيس السفارة وكارمن كارينز قنصل إسبانيا في ليبيا.