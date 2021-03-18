الدبيبة يلتقي عددا من المسؤولين لبحث أزمة انقطاع الكهرباء

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس برئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي لبحث أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان لها إن الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة، استعرض “الخطة الفنية العملية قصيرة وطويلة الأمد لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى آلية الدعم الكامل للشركة لاحتواء أزمة انقطاع التيار الكهربائي من قبل حكومة الوحدة الوطنية، حيث أكد السيد رئيس الحكومة على حرصه على تذليل الصعوبات وتوفير كافة الدعم المطلوب من أجل معالجة الأزمة مع ضرورة التكاثف والفاعلية في الأداء من أجل المسارعة في إنهاء معاناة المواطنين.”

كما قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، إن “هنالك خطة عمل مقترحة لتوفير حوالي 1200 إلى 1500 ميجا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون عدد ساعات طرح الأحمال في حدود الخمس ساعات، خلال الذروة الصيفية، مؤكدا أنه لن تكون هناك حاجة إلى طرح الاحمال خلال الصيف القادم في حال استطاعت الشركة توفير 1500 ميجا أخرى”. بحسب البيان.

يذكر أن الاجتماع حضره كذلك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير و وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة وكل من وزير المواصلات محمد الشهوبيووزير المالية خالد المبروك ووزير التخطيط فاخر بوفرنة بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.