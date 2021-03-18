المنفي يلتقي في طرابلس سفير إسبانيا والوفد المرافق له

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه اليوم في طرابلس، بالسفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لاراتشي والوفد المرافق له، حيث أثنى المنفي على دور العلاقات بين ليبيا والمملكة الإسبانية.

من جانبه هنأ السفير الإسباني رئيس المجلس ونائبيه على انتخابهم للسلطة التنفيذية الجديدة، التي ستقود البلاد حتى انتخابات ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن العلاقات بين ليبيا وإسبانيا علاقات متينة، كما أكد دعم بلاده للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمصالحة الوطنية في ليبيا.

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