بعثة الاتحاد الأوروبي تلتقي منظمة حقول حرة لنزع الألغام

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، بعد لقائه مدير منظمة حقول حرة لنزع الألغام ربيع الجواشي، وفريقه أن تفاني العاملين بالمنظمة في العمل مكّن من عودة الآلاف من الأشخاص بأمان إلى منازلهم.

وبينت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” أن ساباديل، أعرب عن إعجابه كثيرا بالتزام النساء والرجال العاملين في مؤسسة حقول حرة مضيفا “لقد مكّن تفانيهم في العمل من عودة الآلاف من الأشخاص بأمان إلى منازلهم”.

” style=”height: 908px;”>

وبحسب البعثة قام الجواشي وفريقه حتى الآن بإزالة واتلاف أكثر من 70 طناً من مخلفات الحرب المتفجّرة كما قاموا بإجراء أكثر من 1100 حلقات توعية بمخاطر الالغام في جميع أنحاء ليبيا مضيفة “يفخر الاتحاد الأوروبي بدعم مؤسسة حقول حرّة في جهودها القيّمة”.

وأشارت البعثة إلى أن مؤسسة حقول حرّة هي منظمة ليبية غير ربحية تهدف إلى إزالة الألغام وتتمثّل مهمتها في تطهير البلاد من الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجّرة مبينة أنه خلال العام 2020، أسفرت حوادث الألغام عن سقوط أكثر من 200 ضحية في منطقة طرابلس الكبرى وحدها.

ولفتت البعثة إلى امتلاك ليبيا أكبر مخزون ذخيرة غير خاضع للرقابة في العالم وتقدر الأمم المتحدة أن هناك ما بين 150.000 إلى 200.000 طن من الذخيرة غير الخاضعة للرقابة في جميع أنحاء البلاد كما توجد العديد من مخلفات الحرب غير المنفجرة مخبّأة في مناطق سكنية تأثرت بالنزاع وهي تمثّل تهديدا للعائلات العائدة.