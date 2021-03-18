لقاء ليبي إسباني… هذه تفاصيله

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس 18 مارس/آذار، عن عقد لقاء مع السفير الإسباني لدى ليبيا، خافيير لاراشي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، أن رئيس المجلس، محمد المنفي، ونائباه عبد الله اللافي وموسى الكوني، التقوا بالسفير الإسباني.

وتطرق اللقاء إلى دور العلاقات بين ليبيا وإسبانيا، وكيفية تطويرها في الفترة المقبلة.

كما وجه السفير الإسباني تهنئته إلى رئيس المجلس ونائبيه، لانتخابهم للسلطة التنفيذية الجديدة لقيادة البلاد، حتى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال السفير الإسباني خلال اللقاء: “العلاقات بين ليبيا وإسبانيا علاقات متينة، وسوف نقدم كافة الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وندعم المصالحة الوطنية في ليبيا”.

وأكد أن السفارة الإسبانية في ليبيا تعمل بشكل مؤقت، وأن العمل على عودة السفارة إلى طرابلس سوف يكون تدريجيا.

كما أوضح السفير الإسباني أن بلاده سنقوم بتسهيل عمليات حصول اليبيين على تأشيرات في وقت قريب.