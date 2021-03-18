«موسى المقريف»: لابد من تفعيل التعليم عن بُعد في ظل تفشي كورونا

عقد وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى المقريف”، اليوم الخميس، بقاعة الاجتماعات في ديوان الوزارة، اجتماعا مع رئيس وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بالوزارة.

واطْلَعَ رئيس اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة التعليم الدكتور “عبدالمنعم أبولائحة”، الوزير تقرير عن عمل اللجنة وآلية تنفيذ الإطار الوبائي، مطالباً وزارة الصّحة واللجنة العليا لمُكافحة جائحة كورونا بضرورة تضمين شريحة المُعلّمين مع الشرائح الأولى المُستهدفة بأخذ لقاح فيروس كورونا.

وقدّم الوزير، في كلمة له خلال الاجتماع شُكره لرئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العلمية، وفريق تقييم ومُتابعة الإجراءات الاحترازية بالمؤسّسات التّعليمية على الجُهود المبذولة من جمع المعلومات والإطار الوبائي، مُؤكداً أهمية تفعيل التعليم عن بُعد في ظل تفشي جائحة كورونا.

وأضاف الوزير، أنه سيم إضافة أعضاء إلى اللجنة الاستشارية العلمية حتى يتم مُتابعة وتنفيذ الإطار الوبائي بكافة المناطق الليبية، مشددا على ضرورة التزام مُراقبات التعليم، ومديري المدارس، وفرق تقييم الجُهوزية بالإطار الوبائي.

و في خِتام الاجتماع، اِطْمَأنَّ الوزير، على سير العملية التعليمية وفق المطلوب، وتقيّد الطلاب والمعلّمين بالاجراءات الاحترازية لمُجابهة جائحة كورونا.