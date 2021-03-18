تجمع الساحل والصحراء للمنفي: مستعدون لمواكبة العملية السياسية في ليبيا

أعرب الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (س،ص) إبراهيم ساني أياني عن استعداد التجمع لمواكبة العملية السياسية في ليبيا ولا سيما العملية الانتخابية ولتعزيز قدرات الهيئات الانتخابية في هذا المجال والمشاركة في مراقبة الانتخابات المقبلة في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن أياني قدم التهنئة لرئيس المجلس محمد المنفي ولحكومة الوحدة الوطنية.

واعتبر أياني في رسالة التهنئة الموجهة للمنفي أن توليه لهذا المنصب يعبر عن تعطش ليبيا للتجديد ويمثل الأمل في فتح طريق جديد للسلم والاستقرار والرفاهية لجميع الليبيين معربا عن تطلعه إلى إمكانية العمل بدفع من المنفي مع حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في تجمع (س ص) لتحقيق الهدفين الأساسيين للتجمع وهما السلم والأمن، والتنمية الإقليمية المستدامة.