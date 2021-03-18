بنغازي تحتضن ندوة بعنوان “أهمية التبرع بالدم”

أخبار ليبيا 24 – خبر

نظمت نقابة المهن الطبية المساعدة في مدينة بنغازي صباح اليوم الخميس ندوة علمية في قاعة الاجتماعات بمركز بنغازي الطبي “بعنوان أهمية التبرع بالدم” .

وشهدت الندوة عدة أوراق بحثية قدمها أطباء وأساتذة ومتخصصين تحدثوا فيها عن أهميه التبرع بالدم وشروطه وغيرها من المواضيع ذات الصلة .

رئيس مجلس إدارة نقابة المهن الطبية المساعدة في ليبيا المكلف صالح عبد القادر قال “الندوة كانت علمية تخص مصارف الدم وكيفية التعامل مع الدم ومشتقاته ومشاكل التعامل مع الدم .

عبد القادر أضاف- لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن الندوة كانت من تنظيم نقابة المهن الطبية المساعدة “بنغازي ” بالتعاون مع نقابات من مدن مختلفة وسط حضور كبير ومميز .

وأشار إلى أنه تم في ختام الندوة الخروج بتوصيات سيتم نقلها لجهات الاختصاص لكي يتم أدارج هذه التوصيات لتكون منهج عمل .

وختم “نقدم التهنئة للدكتور علي الزناتي لتوليه وزارة الصحة، متمنيا أن يقدم كل ما من شأنه المساهمة في تطوير قطاع الصحة في البلاد .

تجدر الإشارة إلى أن الندوة نظمت تحت شعار “نقطة دم منك تساهم في إنقاذ حياة إنسان” بحضور عدد من رؤساء وأعضاء النقابات الطبية في طبرق وطرابلس المرج والبيضاء، إضافة إلى حضور متخصصين في مجال الطب .