وزيرة الخارجية تقدم برنامج عملها للسيد رئيس الحكومة يتمثل في تغيير السفراء وتقليصهم

طرابلس 18 مارس 2021 (وال)-صرحت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية السيدة نجلاء المنقوش، إنها قدمت للسيد رئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة برنامج عمل الوزارة يتمثل في تغيير السفراء وتقليصهم وفق ما تتطلب به المرحلة دون ذكر تفاصيل أكثر بهذا الخصوص.

هذا ومن المرجح أن تنظر الوزيرة أيضًا في تقليص الملحق لكل سفارة، والعمل على تسميت سفراء جدد، وأنه من ضمن هذا البرنامج هو تقديم تقارير أسبوعية لكل سفارة بالخارج وتقييمها، بما يتفق مع السلك الدبلوماسي والقوانين المعمول بها وفق اللوائح لوزارة الخارجية والتعاون الدولي. (وال-طرابلس) ع ع/ ر ت

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