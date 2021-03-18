المهدوي: قرار السماح للسفن التركية بدخول موانئ المنطقة الشرقية يُخفض الأسعار

صرح رئيس أركان القوات البحرية بالقوات المسلحة العربية الليبية اللواء فرج المهدوي، بأن الجيش الليبي قرر السماح للسفن والبواخر التجارية التي تحمل العلم التركي بدخول موانئ شرق البلاد الخاضعة لسيطرته.

وقال المهدوي في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24″، إن هذا القرار يأتي بعد انقطاع دام حوالي عامين، بسبب التدخلات التركية في ليبيا، مشيرا إلى أنه تمّ اتخاذه للصالح الليبي ولرفع العبء والمعاناة عن التجار الليبيين الذين كانوا يدفعون الكثير من الأموال للحصول على البضائع من موانئ المناطق الغربية، وبالتالي تخفيض أسعار السلع الموّردة إلى ليبيا على المواطنين قبل بدء شهر رمضان، الذي يشهد زيادة في الاستهلاك.

وأضاف رئيس أركان القوات البحرية أن أول سفينة تركية ستصل إلى ميناء بنغازي يوم 25 مارس الجاري قادمة من دولة تونس وعلى متنها سلع تونسية، مشيرا إلى أن الأتراك يستحوذون اليوم على تراخيص الشحن البحري نحو ليبيا.

يشار إلى أن شركة “إس سي كي” التركية المسؤولة عن إدارة الموانئ بالمنطقة الغربية والمشرفة على مراقبة السلع الواردة على ليبيا ومنح الأذونات بدخولها بمقتضى اتفاقية مع حكومة الوفاق، قررت فرض إتاوة على تجار المنطقة الشرقية وزيادة تكاليف الشحن مقابل الإفراج عن بضائعهم، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار الاستهلاكية والغذائية.