وزيرة الخارجية تقدم لرئيس الحكومة برنامجها المتضمن تغيير السفراء وتقليصهم

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أنها قدمت لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة برنامج عمل الوزارة والمتضمن تغيير السفراء وتقليصهم وفق ما تتطلب المرحلة دون ذكر تفاصيل أكثر بهذا الخصوص بحسب وكالة وال.

ومن المرجح أن تنظر الوزيرة أيضًا في تقليص الملحق لكل سفارة، والعمل على تسمية سفراء جدد، كما يتضمن البرنامج تقديم تقارير أسبوعية لكل سفارة بالخارج وتقييمها، بما يتفق مع السلك الدبلوماسي والقوانين المعمول بها وفق اللوائح لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.