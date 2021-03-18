السفير الأسباني لـ”المنفي”: سنُسهّل التأشيرة على الليبيين

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، اليوم، في طرابلس، السفير الإسباني لدى ليبيا، فرانشيسكو خافيير.

من جانبه، أكد السفير الإسباني أن العلاقات بين ليبيا وإسبانيا، متينةٌ، مشيرًا إلى أن بلاده ستقدم كافة الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وستدعم المصالحة الوطنية في ليبيا.

وأكد “خافيير” خلال اللقاء، أن السفارة الإسبانية في ليبيا تعمل بشكل مؤقت، وأن العمل على عودتها إلى طرابلس سوف يكون تدريجيًا، لافتًا إلى أنهم سيعملون على تسهيل عمليات الحصول على التأشيرة لليبيين في الوقت القريب.

ورافق السفير الإسباني، خلال الزيارة، خورخي أفيلا نائب رئيس السفارة، وكارمن كارينز قنصل إسبانيا في ليبيا.

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