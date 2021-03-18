«البشتي»: يبدو أن قرار تغيير الثلاثي الحاكم «الكبير» وصنع الله و«شكشك» ليس محلياً

قال عبد العظيم البشتي، المحلل السياسي:” يبدو أن الثلاثي الأبرز الحاكم في ليبيا: “الكبير”- الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي- “صنع الله”- مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط- “شكشك”- خالد شكك رئيس ديوان المحاسبة- قرار تغييرهم ليس محليا بل دوليا.

وأضاف البشتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الثلاثي الحاكم مؤبدين في مناصبهم وكأن ليبيا لا يوجد بها من هو بكفائتهم بل أكفأ منهم”.

وكان عبد العظيم البشتي، قد دعا في وقت سابق، رئيس الحكومة الجديد عبدالحميد الدبيبة إلى التركيز على حل ثلاثة ملفات مهمة ذات أهيمة وأولوية خاصة لكونها تتعلق وتمس حياة الليبيين.

وقال «البشتي»:« ننتظر من رئيس الحكومة الجديد عبدالحميد الدبيبة في فترة حكمه القصيرة التركيز على حل ثلاثة ملفات مهمة ذات أهيمة وأولوية خاصة لكونها تتعلق وتمس حياة الليبيين بشكل مباشر».

وأضاف المحلل السياسي، أن الملفات المهمة الثلاثة هي توفير السيولة وحل مسألة انقطاع الكهرباء وتوفير البنزين في محطات التوزيع.

واختتم عبد العظيم البشتي حديثه، بمطالبة الدبيبة بتعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار، قائلا: «إن أمكن تعديل سعر الصرف أمام الدولاء كما وعدت».