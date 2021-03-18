الدبيبة يناقش أزمة انقطاع التيار الكهربائي

أخبار ليبيا 24 – خبر

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

الدبيبة عقد اجتماع صباح اليوم الخميس بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، و وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وكل من وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير التخطيط فاخر بوفرنة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة، استعراض الخطة الفنية العملية قصيرة وطويلة الأمد لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى آلية الدعم الكامل للشركة لاحتواء أزمة انقطاع التيار الكهربائي من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد رئيس الحكومة على حرصه على تذليل الصعوبات وتوفير كافة الدعم المطلوب من أجل معالجة الأزمة مع ضرورة التكاثف والفاعلية في الأداء من أجل المسارعة في إنهاء معاناة المواطنين.

ومن جهته، أوضح وئام العبدلي، أن هنالك خطة عمل مقترحة لتوفير حوالي 1200 إلى 1500 ميجا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون عدد ساعات طرح الأحمال في حدود الخمس ساعات، خلال الذروة الصيفية.

العبدلي أكد أنه لن تكون هناك حاجة إلى طرح الأحمال خلال الصيف القادم في حال استطاعت الشركة توفير 1500 ميجا أخرى.