شركة الكهرباء: انقطاع التيار عن أجزاء من المنطقة الغربية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن أجزاء واسعة من المنطقة الغربية جراء سرقة الأسلاك الكهربائية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن عددا من اللصوص قاموا بالاعتداء على خط الصابون من 30 الرقدالين وسرقة أسلاك مسافة 1000 متر مما تسبب في فصل التغذية على نحو 5 محول كما تم الاعتداء على خط غرغور من 30 زنوبة وسرقة أسلاك مسافة 300 متر وكذلك الاعتداء على خط الرهبة من 30 التحلية وسرقة أسلاك مسافة 1650 متر مما تسبب في فصل التغذية على نحو 10 محولات بإدارة توزيع الجفارة، كما تم بدائرة توزيع النواحي الأربع الاعتداء على خط الأحضر من 30 الدقيق وسرقة أسلاك مسافة 750 متر مما تسبب في فصل التغذية عن نحو 30 محول.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء انقطع التيار عن أجزاء واسعة من المناطق المذكورة مبينة أن أعمال السرقة تتسبب في ضعف أداء شبكة التوزيع بالإضافة إلى الأعباء المادية التي تتكبدها الشركة في إعادة الأسلاك إلى الخدمة.