وزيرة الخارجية الليبية تبحث مع نظيرها التونسي رفع التحديات الاقتصادية المشتركة

وفي إطار الزيارة التونسية إلى ليبيا، التقى وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، بوزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش.

واتفق الجانبان على العمل معا من أجل رفع التحديات الاقتصادية المشتركة، لا سيما من خلال تكثيف اللقاءات والزيارات بين مسؤولي البلدين، وتنشيط المبادلات التجارية وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، بما من شأنه خلق شراكات ثنائية ذات مردود، بهدف توفير مواطن العمل ودفع جهود التنمية وقاطرة الاستثمار في البلدين.

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