يان كوبيش: جميع الليبيين متفقون على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش إنه يتوقع أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي والبرلمان لخدمة الشعب الليبي رغم الاختلافات.

وأضاف كوبيش في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن جميع الليبيين متفقون على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في أقرب وقت ممكن.

وأكد أن الأمم المتحدة تراقب وقف إطلاق النار، ويجب احترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا وتطبيقها، مشيرا إلى أن مجموعة عملية برلين ستقوم بسلسلة اجتماعات خلال أيام مع الأطراف الليبية لمناقشة الظروف المطلوبة لتنظيم الانتخابات.

وأضاف كوبيش: “الأطراف الليبية ستكون المسؤولة عن مراقبة وقف إطلاق النار، ولن يكون هناك تدخل أممي عبر قوات حفظ السلام”.

وتابع: “الفريق الأممي الذي زار ليبيا سيقدم تقريرا أوليا للأمين العام للأمم المتحدة، والأمر متروك لمجلس الأمن للنظر في الدعم الذي سيقدم لليبيا”