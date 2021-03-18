بلخير لـ’بوابة إفريقيا’: أنهينا بطاقة الناخب ونحتاج للتنسيق مع الحكومة الجديدة ووزرائها

همسة يونس-بوابة افريقيا الإخبارية (خاص) |

18 March, 2021

أكد عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبدالحكيم بلخير، إن المفوضية أنهت استعداداتها التي تخص تجهيز جميع فروع المفوضية على مستوى ليبيا لاستقبال الاستحقاقات القادمة.

وقال بلخير في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”أنه تم الانتهاء من تجهيز الـ 24 فرع للمفوضية على مستوى ليبيا بشكل كامل، وجميع الفروع مستعدة الآن لاستقبال أي استحقاقات قادمة”، مشيرا إلى أن هناك نحو 25% من التجهيزات الخاصة بالإدارة العامة لم يتم الانتهاء منها، مرجحا أن تكون في حالة الجاهزية التامة خلال منتصف شهر رمضان المبارك.

وفيما يتعلق بـ”مشروع إصدار بطاقات الناخب”، أوضح بلخير أنه تم الانتهاء من تصميم البطاقات ووضع الأحكام الخاصة بها، لافتا إلى أن المفوضية بصدد إصدار دليل خاص بهذه البطاقات خلال نهاية هذا الشهر، كما سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن بداية إطلاق بطاقات الناخب.

وعن معوقات عمل المفوضية والوطنية العليا للانتخابات، أكد بلخير أن العائق الذي يؤرق عمل المفوضية خلال هذه الفترة هو عدم وضوح الوضع حول ما إذا كان سيتم الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور أم إجراء الانتخابات العامة، قائلا: “لكل من الاستفتاء أو الانتخابات تجهيزات وإجراءات خاصة تختلف عن الأخرى، وهذه الإجراءات والتجهيزات تحتاج إلى وقت وجهد وتكاليف كبيرة، ولذلك لا نستطيع أن نقوم بهذه الاستعدادات أو إجراء هذه الاستعدادات دون فهم أين نحن وأين ذاهبين”.

وأكد بلخير أن المفوضية لازالت في انتظار قرار مجلس النواب ولجنة الحوار الـ 75 والمجتمع الدولي للحسم في هذا الملف، مشيرا إلى أنه في حال تقرر الذهاب للانتخابات العامة فيجب على البرلمان أن يقوم بإصدار قاعدة دستورية لهذه العملية وإصدار القوانين الانتخابية ومن ثم تسليم هذه القوانين الانتخابية إلى المفوضية في مدة أقصاها يونيو القادم.

وطالب عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حكومة الوحدة الوطنية باستكمال التواصل مع المفوضية لوضع خطط العملية الانتخابية والاستحقاقات القادمة، قائلا: “نحتاج إلى التنسيق مع وزارة الداخلية والدفاع لوضع الترتيبات الأمنية، والتواصل مع وزارة المالية لبحث ملف الميزانية، وأيضا التواصل مع وزارة التعليم والهيئة العامة للاتصالات ووزارة المواصلات، حيث أن الحكومة تعد شريك أساسي في العملية ولذلك نحتاج إلى التواصل معهم ووضع خطة لتغطية كل هذه الترتيبات أو العملية الانتخابية”.