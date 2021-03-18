أمين تجمع «س، ص»  لـ«المنفي»: مستعدون للمشاركة في مراقبة الانتخابات في ليبيا

قدم الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، إبراهيم ساني أياني، التهنئة رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي ولحكومة الوحدة الوطنية.

وجاء في نص الرسالة الذي بعث بها الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء:” في الوقت الذي يعبر فيه تولي فخامتكم لهذا المنصب عن تعطش ليبيا للتجديد، فإنه يمثل أيضا الأمل في فتح طريق جديد للسلم والاستقرار والرفاهية لجميع الليبيين”.

وتابع في رسالته:”إننا نتطلع إلى إمكانية العمل بدفع من فخامتكم مع حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في تجمع “س، ص” لتحقيق الهدفين الأساسيين لتجمعنا وهما السلم والأمن، والتنمية الإقليمية المستدامة.

واستطرد:” يعرب لكم تجمع “س، ص” عن استعداده لمواكبة العملية السياسية في ليبيا ولا سيما العملية الانتخابية ولتعزيز قدرات الهيئات الانتخابية في هذا المجال والمشاركة في مراقبة الانتخابات المقبلة في ليبيا”.