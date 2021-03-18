ساني يقدّم تهنئة للمنفي بعد توليه رئاسة المجلس الرئاسي

قدّم الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، إبراهيم ساني، التهنئة لرئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي ولحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، أن التهنئة جاءت عبر رسالة تلقّاها المنفي، مفادها أن التجمع الأفريقي يتطلع إلى إمكانية العمل بالدفع مع حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في التجمع الأفريقي، لتحقيق الهدفين الأساسيين لتجمعنا وهما السلم والأمن، والتنمية الإقليمية المستدامة.

وأعرب ساني، لرئيس المجلس الرئاسي، عن استعداد المجلس لمواكبة العملية السياسية في ليبيا ولا سيما العملية الانتخابية ولتعزيز قدرات الهيئات الانتخابية في هذا المجال والمشاركة في مراقبة الانتخابات المقبلة في ليبيا.

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