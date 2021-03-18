صهد: ملف المناصب السيادية يسير ببطء شديد

وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري، والقيادي بحزب الجبهة الوطنية المتحالف مع الإخوان المسلمين، إبراهيم صهد، الخطوات التي تتم بخصوص ملف المناصب السيادية بأنها تسير ببطء شديد.

وأرجع صهد في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، السبب في ذلك إلى عدم اجتماع اللجنة المختصة من مجلسي الدولة والنواب، منذ فترة، وكذلك لانشغال بعض أعضاء هذه اللجنة بملتقى الحوار السياسي الفترة الماضية كونهم أيضا أعضاء في الملتقى.

وأشار القيادي بحزب الجبهة الوطنية المتحالف مع الإخوان المسلمين، إلى أنه في الفترة الماضية تم عقد عدة اجتماعات بخصوص الملف وآخرها كان في المغرب وتم وضع الأسس والمعايير لاختيار هذه المناصب، وأنه تم استثناء المناصب القضائية من عمل اللجنة المشتركة وتحويل الأمر إلى القضاء.

وأضاف صهد: “حديثا تم تشكيل لجان فرعية من اللجنة الأساسية كل لجنة مختصة بمنصب سيادي واحد لاستلام الطلبات وتحويلها إلى اللجنة المختصة، ما يجعل حسم الأمر قريبا أمرًا متاح”.