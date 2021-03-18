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قادمة من زليتن.. قافلة طيبة تختتم جولتها في غدامس

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهت القافلة الطبية القادمة من مدينة زليتن، جولتها الخدمية الطبية ببلدية غدامس، حيث قامت، خلالها، بإجراء كشوفات طبية للمواطنين في معظم التخصصات الطبية.

وبمناسبة هذه الزيارة؛ نظّمت جمعية غدامس للأعمال الخيرية، احتفالية، شهدت تكريم أفراد القافلة، من أطباء وكوادر مساعدة، بمنحهم شهادات تقدير، وبعض الهدايا التذكارية من الصناعات التقليدية التي تشتهر بها مدينة غدامس.

وشهدت الاحتفالية، حضور عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي، ومديري عدد من المؤسسات والجمعيات بالمدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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