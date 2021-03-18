قادمة من زليتن.. قافلة طيبة تختتم جولتها في غدامس

أنهت القافلة الطبية القادمة من مدينة زليتن، جولتها الخدمية الطبية ببلدية غدامس، حيث قامت، خلالها، بإجراء كشوفات طبية للمواطنين في معظم التخصصات الطبية.

وبمناسبة هذه الزيارة؛ نظّمت جمعية غدامس للأعمال الخيرية، احتفالية، شهدت تكريم أفراد القافلة، من أطباء وكوادر مساعدة، بمنحهم شهادات تقدير، وبعض الهدايا التذكارية من الصناعات التقليدية التي تشتهر بها مدينة غدامس.

وشهدت الاحتفالية، حضور عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي، ومديري عدد من المؤسسات والجمعيات بالمدينة.

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