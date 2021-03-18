ترحيل المجموعة الأخيرة من التونسيات المتهمات بقضية «داعش» إلى بلادهن

أعلن جهاز الشرطة الشرطة القضائية، اليوم الخميس، ترحيل المجموعة الأخيرة من نزيلات سجن النساء من الجنسية التونسية والمتهمات في قضية تنظيم «داعش» واللائي ألقي القبض عليهن في مدينة سرت في عملية البنيان المرصوص عام 2016.

وقال الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» إن عدد النزيلات المرحلات كان 10 نزيلات و14 طفل تم ترحيلهن مع أطفالهن على ثلاث مراحل كان آخرها اليوم عن طريق معبر راس اجدير الحدودي حيث قامت السلطات التونسية باستلامهن.

وأشاد الجهاز بدور كل من إدارة العمليات والأمن القضائي وفرع الجهاز بطرابلس وسجن النساء ومكتب شؤون المرأة وجهاز مباحث الغربية ومديرية امن منفذ راس اجدير وقسم الجوازات وفرع طرابلس الهلال الاحمر الليبي واللجنة المكلفة بالترحيل لمساهمتهم في استكمال عملية ترحيل النزيلات وفق ظروف أمنية «ممتازة».

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