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الدبيبة يبحث تحسين آلية وضع الشبكة الكهربائية في ليبيا

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة آليات تحسين وضع الشبكة العامة للكهرباء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس إدارة الشركة العامة الكهرباء وئام العبدلي، ووزير المالية خالد المبروك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

واستعرض العبدلي، خلال الاجتماع، الخطة الفنية للفرق التابعة لإدارة الكهرباء خلال الدروة الصيفية المقبلة.

وأوضح ورئيس إدارة الشركة العامة، أن إدارته تعمل على توفير حوالي 1200 إلى 1500 ميجا وات.

وتوقّع العبدلي، أن تبلغ ساعات طرح الأحمال خلال الصيف المقبل 5 ساعات، ويمكن أن تتلاشى في حال ماتم تطبيق الخطة الموضوعة.

من جانبه، شدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، على أهمية تكاتف الجهود من قبل إدارات الدولة لمعالجة الأزمة.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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