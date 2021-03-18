روسيا: بحثنا مع السلطات الليبية إعادة فتح سفارتنا في طرابلس

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن القائم بالأعمال الروسي في ليبيا بحث مع سلطات البلاد إعادة فتح السفارة الروسية في طرابلس.

وذكرت زاخاروفا أنه “تم إجلاء موظفي [السفارة] في عام 2014 إلى تونس المجاورة لأسباب أمنية“ بحسب وكالة سبوتنيك.

وأوضحت أن القائم بالأعمال الروسي تم دعوته لحضور مراسم أداء اليمين من قبل أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حيث التقى مع رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة وعدد من وزراء الحكومة الليبية الجديدة.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه خلال المحادثات التي جرت، “تأكد استعداد البلدين لاستئناف التعاون في مختلف المجالات“.