بوقعيقيص: اللجنة القانونية متوقفة ولا انتخابات في الأفق

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، وعضو اللجنة القانونية آمال بو قعيقيص، أن اللجنة القانونية توقفت عن أداء مهامها التي شكلت من أجلها، مشيرة إلى أنه لا انتخابات تلوح في الأفق.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
الجرندي والمنقوش يتفقان على العمل سويّاً من أجل رفع التحديات الاقتصادية المشتركة
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
روسيا: بحثنا مع السلطات الليبية إعادة فتح سفارتنا في طرابلس
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
انطلاق حملة التطعيمات بعدة مدارس في بلدية الزهراء
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
زاخاروفا: الحل في ليبيا لا يمكن أن ينتهي إلا بتسوية شاملة
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك