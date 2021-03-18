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بوقعيقيص: اللجنة القانونية متوقفة ولا انتخابات في الأفق

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، وعضو اللجنة القانونية آمال بو قعيقيص، أن اللجنة القانونية توقفت عن أداء مهامها التي شكلت من أجلها، مشيرة إلى أنه لا انتخابات تلوح في الأفق.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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