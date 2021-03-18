بوقعيقيص: اللجنة القانونية متوقفة ولا انتخابات في الأفق

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، وعضو اللجنة القانونية آمال بو قعيقيص، أن اللجنة القانونية توقفت عن أداء مهامها التي شكلت من أجلها، مشيرة إلى أنه لا انتخابات تلوح في الأفق.

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