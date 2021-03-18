بنغازي تنظم ورشة “علمية” حول المصالحة الوطنية في ليبيا

وصفت الأكاديمية والحقوقية الدكتورة جازية شعيتير، ورشة العمل حول المصالحة بعنوان “المصالحة الوطنية وبناء السلام في ليبيا ما بعد الصراع”، أنها كانت مميزة.

وأعربت الدكتورة جازية شعيتير، عن سعادتها للمشاركة في الورشة، التي نظمها مركز البحوث والاستشارات بالتعاون مع كلية القانون بجامعة بنغازي.

وأشارت الأكاديمية الليبية، إلى ما قدّمه الدكتور علي سعيد، في خارطة عامة لملف المصالحة الوطنية، والتي أكد فيها على أنها وسيلة لتحقيق الوحدة الوطنية، مشددا على أهمية تبني رؤية واضحة لها، وباسطا فرص تحققها، وتهديدات الوصول إليها.

وناقشت الدكتورة سلوى الدغيلي، خلال مشاركتها في الندوة، في ورقتها البحثية “تحديات المصالحة الوطنية” بتفصيل وشمول.

واختارت الدكتورة عبير امنينه، ورقة بحثية للنقاش كانت بعنوان “اللامركزية، أي أفق للمصالحة الوطنية”، بينما كانت الورقة البحثية التي قدّمها الحاج محمد إدريس المغربي كانت حول “دور القيادات الاجتماعية في المصالحة الوطنية”.

وعن المؤسسات الأكاديمية، كانت الورقة البحثية للدكتورة مبروكة أمحمد الورفلي بعنوان “دور المؤسسات الأكاديمية في المصالحة الوطنية”.

وأضافت الأكاديمية والحقوقية الدكتورة جازية شعيتير، في عرضها لما تضمنته الندوة، عبر صفحتها على الفيسبوك: “مصالحة الوطنية وهو ما عوض نسبيا بمداخلة الأستاذة آمال بوقعيقيص التي دعت فيها لأهمية تبنى خطة تنفيذية للمصالحة الوطنية يسعى من خلالها للمصالحة بين كل جميع مكونات المجتمع الليبي وعلى صعيد آخر يسعى للمصالحة بين الشعب ومؤسساته”.

ولفتت الدكتورة جازية شعيتير، إلى أن “هذه الرؤية الثاقبة وخططها الاستراتيجية وآلياتها التنفيذية تعد حاليا على طاولة مركز دراسات القانون والمجتمع جامعة بنغازي في ختام مشروع دور القانون في المصالحة الوطنية”.

وأعربت الدكتورة، عن شكرها مركز البحوث والإستشارات جامعة بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية