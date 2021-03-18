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قيس سعيد في ليبيا وفي جعبته رسائل للشعبين

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد وصل أمس إلى ليبيا، كأول رئيس يزور البلاد منذ عدة سنوات، دلائل هذه الزيارة كما رآها مراقبون.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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