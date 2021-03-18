قيس سعيد في ليبيا وفي جعبته رسائل للشعبين

كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد وصل أمس إلى ليبيا، كأول رئيس يزور البلاد منذ عدة سنوات، دلائل هذه الزيارة كما رآها مراقبون.
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قناة ليبيا
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