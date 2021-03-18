منظمة إنسانية: احتراق قارب مهاجرين قبالة سواحل زوارة

أبلغت منظمة إنسانية عن نشوب حريق على متن قارب يحمل بين 70 ـ 100 شخص، كان يبحر قبالة سواحل ليبيا.

وقال مشروع ألارم فون (Alarm Phone) الإنساني الذي تلقى نداء الاستغاثة، في تغريدة على “تويتر”، اليوم الخميس، إنه “خلال الليل، تلقينا مكالمة من 70-100 شخص يبحرون قبالة سواحل مدينة زوارة، قرب الشاطئ الليبي”.

وأشار المشروع إلى أن “المهاجرين الذين كانوا في حالة ذعر، يبدو أن قاربهم قد اشتعلت النيران فيه”، واختتم بالقول إنه “تم إبلاغ السلطات المعنية لتقدم مساعدة عاجلة دون إضاعة الوقت”.

يذكر أن مشروع (Alarm Phone) الإنساني التابع لمنظمة ووتش ذا ميد (Watch The Med) غير الحكومية، تم تأسيسه في أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات المعنية.