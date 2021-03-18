الفرجاني: محاسبة تركيا خطوة جدية في مشوار استرداد ليبيا لحقوقها المسلوبة

ليبيا – قال الباحث السياسي الليبي مسعود الفرجاني إن الشعب الليبي يخوض معركتين، الأولى على الأرض لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها من جديد، في ظل سلطة جديدة تقود البلاد، والثانية ضد الإرهاب، سواء بالميدان، أو بأروقة الجنائية الدولية في هولندا.

الفرجاني وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس أضاف: “الليبيين يأملون في أن تخوض باقي دول المنطقة المتضررة من التدخلات التركية نفس مسار ليبيا، لمحاسبة تركيا على جرائمها طوال عشرة أعوام في حق بلادنا وشعوبنا”.

واستطرد: “اليوم نستبشر خيرًا، بخبر قبول المحكمة الجنائية الدولية للشكوى المقدمة من الجانب الليبي، بالتزامن مع تولي القاضية حليمة البوسيفي مهامها بصفة رسمية وزيرة للعدل بحكومة الوحدة الوطنية”.

وأشار إلى أن تلك تمثل خطوة مهمة لبناء ليبيا الجديدة، التي تمنح الفرص لكل أبنائها بلا استثناءات، باعتبار القاضية البوسيفي أول امرأة تتولى مهام وزارة العدل في ليبيا.

الفرجاني اختتم تصريحه بالقول: “هي خطوة جدية في مشوار استرداد ليبيا لحقوقها المسلوبة، من كل من عبث بترابها، سواء من لصوص الداخل، أو من سفاحين الخارج”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية