انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لعلاج الدم والكلى في غدامس

أطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الأول لعلاج الدم والكلى، باستضافة مستشفى غدامس العام ومشاركة أطباء على مستوى ليبيا، للاستفادة من خبراتهم العلمية وتداول كافة البروتوكولات العلاجية الحديثة في هذه التخصصات، وتعميمها داخل كافة المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة.

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