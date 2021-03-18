انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لعلاج الدم والكلى في غدامس

أطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الأول لعلاج الدم والكلى، باستضافة مستشفى غدامس العام ومشاركة أطباء على مستوى ليبيا، للاستفادة من خبراتهم العلمية وتداول كافة البروتوكولات العلاجية الحديثة في هذه التخصصات، وتعميمها داخل كافة المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
الفرجاني: محاسبة تركيا خطوة جدية في مشوار استرداد ليبيا لحقوقها المسلوبة
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
منظمة إنسانية: احتراق قارب مهاجرين قبالة سواحل زوارة
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
النجار يحذر من تفاقم الوضع الوبائي مع ثبوت إصابات بالسلالة الإفريقية
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
معلقًا على زيارة سعيد لليبيا.. ثابت: هدفه تمهيد الطريق لاتفاقات أمنية وتنموية مهمة
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
أضف تعليقـك