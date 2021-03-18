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جلسة حوارية بعنوان تداعيات قضية الهجرة غير الشرعية وسبل معالجتها في بني وليد

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقدت بمقر ديوان المجلس البلدي بني وليد، جلسة حوارية بعنوان “تداعيات قضية الهجرة غير الشرعية وسبل معالجتها”، بحضور عدد من أعضاء المجلس، وجمع من الأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني في المدينة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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