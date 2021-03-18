جلسة حوارية بعنوان تداعيات قضية الهجرة غير الشرعية وسبل معالجتها في بني وليد

عقدت بمقر ديوان المجلس البلدي بني وليد، جلسة حوارية بعنوان “تداعيات قضية الهجرة غير الشرعية وسبل معالجتها”، بحضور عدد من أعضاء المجلس، وجمع من الأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني في المدينة.
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قناة ليبيا
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