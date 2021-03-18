وزير العمل يناقش مع مديري الإدارات والمكاتب متطلبات المرحلة الجديدة

عقد وزير العمل والتأهيل علي العابد، اليوم الخميس، بديوان الوزارة اجتماعه الأول بمديري الإدارات والمكاتب، وذلك للإطلاع على سير العمل ووضع آليات لتطوير العمل.

وتم الاتفاق على إعداد تقارير مفصلة عن المشاكل والصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ مهامهم وسبل تذليلها والعمل على وضع خطة عمل وآلية ذات فاعلية وفق جدول زمني محدد، بحسب بيان صادر عن وزارة العمل اليوم الخميس.

وشدد الوزير على ضرورة تكاثف الجهود لتنفيذ برامج الوزارة وتحديد الأولويات والتركيز على دعم الموظفين وحثهم على الابتكار، مضيفا أنه سيتم طرح الاستراتيجية العامة للوزارة خلال المدة القادمة.