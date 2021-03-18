الشرطة القضائية: ترحيل آخر مجموعة من النساء التونسيات المتهمات في قضية داعش

أعلن جهاز الشرطة القضائية ترحيل المجموعة الأخيرة من النساء التونسيات المتهمات في قضية تنظيم داعش واللائي تم القبض عليهن في مدينة سرت.

وبين جهاز الشرطة القضائية عبر صفحته بموقع “فيسبوك”أنه جرى اليوم الخميس ترحيل المجموعة الأخيرة من نزيلات مؤسسة الاصلاح والتأهيل النساء من حملة الجنسية التونسية والمتهمات في قضية تنظيم الدولة الاسلامية واللائي تم القبض عليهن في مدينة سرت ضمن عملية البنيان المرصوص حيث كان عددهن 10 نزيلات وعدد 14 طفل.

وأشار الجهاز إلى أنه تم ترحيل النزيلات صحبة أطفالهن على ثلاث مراحل كان أخرها عن طريق معبر راس اجدير الحدودي حيث قامت السلطات التونسية باستلامهن .