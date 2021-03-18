رابطة شباب قبيلة القذاذقة تطالب حكومة الدبيبة بالإفراج عن أبنائها المعتقلين

ليبيا – أدانت رابطة شباب قبيلة القذاذفة في بيان لها أمس الأول استمرار اعتقال أبناء القبيلة وباقي أبناء الوطن في سجون الظلام والذين يدعون الإنسانية والوطنية وقيام دولة القانون والمؤسسات والوحدة الوطنية.

الرابطة وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه وصفت اعتقال أبناء القبيلة بأنها “أفعال غير قانونية ولا أخلاقية” تقتل الأمل في بناء الدولة والمصالحة والتحام النسيج الاجتماعي والسلام.

وقالت الرابطة: “أي وطن وأي وحدة وبناء عندما يستمر السجان باعتقال أبناء الوطن من كافة قبائله وتوجهاته دون أي مبرر بعد التئام الحكومات وتوحد مؤسسات الوطن الواحد”.

ودعت الرابطة حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان والجهات الأمنية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى التدخل والإفراج عن الأسرى والمعتقلين في الداخل والخارج، مطالبة بالتدخل الفوري لعودتهم إلى أهلهم وذويهم، ليلتئم شمل الوطن، ولطي صفحة الماضي والحروب في خطوة صحيحة وحقيقية للمصالحة الوطنية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية