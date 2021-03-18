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البعثة الأممية تدعو الحكومة لإعطاء الأولوية للإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “حكومة الوحدة الوطنية لإعطاء الأولوية للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني في ليبيا سواء في مراكز الاحتجاز الرسمية أو في أماكن الاحتجاز السرية التي تديرها جماعات مسلحة”.

وأعربت البعثة الأممية في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” “عن قلقها بشأن سلامة ..عبد الخالق محمد مصباح إبراهيم، أحد مسؤولي المصرف الليبي الخارجي، والذي تم اعتقاله بشكل تعسفي في وسط طرابلس بتاريخ 9 فبراير 2021، من قبل جماعة مسلحة بحسب مزاعم، ولا يزال مصيره مجهولا” ودعت “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات القضائية للتدخل الفوري والإفراج عن .. إبراهيم أو تقديمه لمحكمة مختصة دون تأخير تماشيا مع الالتزامات الوطنية لـ ليبيا والتعهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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