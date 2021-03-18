بحضور الكبير.. الدبيبة يبحث مع العبدلي أزمة انقطاع التيار الكهربائي

ليبيا – ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي أزمة انقطاع التيار الكهربائي؛ وذلك بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الخطة الفنية العملية قصيرة وطويلة الأمد لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى آلية الدعم الكامل للشركة لاحتواء أزمة انقطاع التيار الكهربائي من قبل الحكومة.

بدوره، أكد الدبيبة حرصه على تذليل الصعوبات وتوفير كافة الدعم المطلوب من أجل معالجة الأزمة، مع ضرورة التكاتف والفاعلية في الأداء من أجل المسارعة في إنهاء معاناة المواطنين.

ومن جهته، أوضح العبدلي أن هنالك خطة عمل مقترحة لتوفير حوالي 1200 إلى 1500 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون عدد ساعات طرح الأحمال في حدود الخمس ساعات، خلال الذروة الصيفية، مؤكدًا أنه لن تكون هناك حاجة إلى طرح الاحمال خلال الصيف القادم، في حال استطاعت الشركة توفير 1500 ميجا أخرى.

هذا وحضر الاجتماع كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير التخطيط افاخر بوفرنة. بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية