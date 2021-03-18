البعثة الأممية: قلقون بشأن سلامة عبد الخالق إبراهيم بعد اعتقاله في طرابلس

عن مصدر الخبر
صحيفة الساعة 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
وزير الاقتصاد ومحافظ المركزي يناقشان سبل تعزيز التعاون المشترك
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
وزير الصحة يسمي رئيس وأعضاء ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
امغيب: السراج قاد البلاد لـ 5 سنوات أرهق خلالها المواطن وفرط بسيادة البلاد
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
المقريف يؤكد على أهمية تفعيل التعليم عن بُعد في ظل تفشي جائحة كورونا
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
أضف تعليقـك