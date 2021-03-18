الوطنية لحقوق الإنسان تطالب حكومة الدبيبة بضرورة الإفراج عن المحتجزين قسراً

أخبار ليبيا 24

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الخميس، حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إلى إعطاء الأولوية للإفراج عن كافة المحتجزين والمعتقلين قسراً بشكل غير قانوني في عموم البلاد.

وطالبت اللجنة في بيان لها أطلعت عليه أخبار ليبيا 24، بالإفراج عن المحتجزين سواء في مراكز الاحتجاز الرسمية التابعة لوزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة الوزراء أو في أماكن الاحتجاز السرية التي تديرها جماعات مسلحة.

وأوضحت اللجنة أن ملف الأسرى والمحتجزين على أساس الهوية والمواقف السياسية من يكتسب أهمية خاصة على المستوى الإنساني والقانوني والوطني.

مشيرة إلى أن ذلك يأتي في الإطار الإعداد والترتيب وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق المصالحة الوطنية الاجتماعية الشاملة في البلاد، و تماشياً مع الالتزامات الوطنية القائمة على السلطات الليبية والتعهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمصادقة والمنضمة إليها ليبيا.