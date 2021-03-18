الوطنية للنفط تناقش إعادة تشغيل مصنعي البولي إيثلين والإيثلين

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الميزانيات والموارد المالية التي تحتاجها شركة راس لانوف لإنجاز أعمال الصيانة ببعض مرافقها واستكمال وتنفيذ المشاريع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، ضم رئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز وبعض المسؤولين، وتناول أعمال الصيانة والاستعدادات الجارية لإعادة تشغيل مصنعي البولي إيثلين والإيثلين، الأمر الذي من شأنه زيادة القدرة الإنتاجية، وخلق فرص عمل في القطاع الخاص.

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