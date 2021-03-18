لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا توصي بضرورة سحب المرتزقة وردع المليشيات

قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إن مجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا عقدت اجتماعا اليوم للنظر في التقدم المحرز بشأن الدفع بتحقيق تسوية سياسية شاملة في ليبيا ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي بهدف إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.

وأضافت البعثة في بيان لها أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أطلع أعضاء المجموعة على الأنشطة والاستعدادات التي تقوم بها المفوضية لتنظيم وإجراء الانتخابات الوطنية، والدعم الذي يمكن تقديمه من عملية برلين للمفوضية بهدف استكمال العملية الانتخابية بنجاح.

وأعربت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسة عقب الاجتماع عن ترحيبها “بالتقدم المهم الذي أحرزه حتى الآن الشعب الليبي والجهات المعنية في تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ودفع العملية السياسية إلى الأمام”.

وأعربت الرئاسة عن دعمها للسلطة التنفيذية الجديدة وجميع المؤسسات ذات الصلة في جهودها لإنجاز استحقاقات المرحلة التمهيدية بنجاح، لاسيما من خلال توحيد جميع المؤسسات الليبية وتعزيز المصالحة الوطنية، مرحبة بالتزام القيادة الليبية الجديدة بإجراء الانتخابات بتاريخ 24 ديسمبر 2021.

كما أشادت “بالتزام وتصميم القيادة والمؤسسات الليبية الجديدة لاستعادة سيادة ليبيا بالكامل والحفاظ على استقلالها وسلامة أراضيها مشددين في هذا السياق على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط لجميع القوات الأجنبية وإخراج جميع المرتزقة الأجانب من كامل الأراضي الليبية وتسريع الجهود الهادفة إلى إيجاد معالجة شاملة للتهديد الذي تشكله الجماعات والميليشيات المسلحة حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية”.