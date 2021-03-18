الحامي: البرلمان عليه استثمار الوقت للاستفتاء على الدستور للذهاب إلى الانتخابات

قالت نعيمة الحامي، عضو اللجنة الدستورية عن مجلس الدولة الاستشاري، إنهم ينتظرون عقد مجلس النواب جلسة رسمية للنظر في “مخرجات الغردقة”.

وأوضحت الحامي، في تصريحات صحفية، أن مجلس الدولة صوّت في جلسة سابقا بالموافقة على مقترح التعديل للإعلان الدستوري الذي يرسم خارطة دستورية لإجراء الاستفتاء على الدستور، أو الذهاب إلى انتخابات إن تعذّر أو رفض الاستفتاء.

وزعمت أن اللجنة القانونية انتهجت بالمخالفة التجهيز لمقترح جديد، وهو مناقشة بنود مسودة الدستور وأشارت البعثة إليهم بالتوقف.

وأضافت عضو اللجنة الدستورية، أن اختصاص اللجنة القانونية بملتقي الحوار هو متابعة عمل اللجنة الدستورية وتقديم المشورة لها ورفع تقرير إلى ملتقى الحوار عن عمل اللجنة الدستورية.

ولفتت إلى أن اللجنة القانونية لم تلتزم بما أوكل إليها من مهام تجاه اللجنة الدستورية.

وأشارت إلى أنه في حال عقد مجلس النواب جلسة ووافق على مخرجات الغردقة سيتجهون للاستفتاء على مشروع الدستور، موضحة أنه في حال رفض المجلس أو تعذر على النواب عقد جلسة مكتملة النصاب، فسيحال ما أنجزوه إلى اللجنة القانونية للنظر فيه.

وأكدت أنهم يعملون على تجديد بعض اللجان، وتنظيم عمل اللجان الفرعية، داعية مجلس النواب إلى استثمار الوقت بإقرار الاستفتاء على الدستور، للذهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية.

وكان مجلس الدولة الاستشاري، في جلسته بمنتصف فبراير المنصرم بطرابلس، على مخرجات الغردقة التي توافقت عليها اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.