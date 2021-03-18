حمودة: ليبيا تطلع إلى علاقة قوية وأكثر فاعلية مع تونس

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إنّ العلاقة الليبية التونسية لطالما كانت عبر التاريخ علاقة جيدة وعلاقة أخّوة، مشيرًا إلى أنّها ما زالت مستمرّة .

حمودة وفي تصريح لقناة العربي الجديد، اليوم الخميس، أكد التطلع إلى علاقة أقوى وأكثر فاعلية بين الطرفين، مضيفًا، أنه لطالما كان دور الشقيقة تونس إيجابيًا في المشهد الليبي، وكانت المكان الآمن لليبيين في السنوات الماضية أثناء الحروب والأزمات التي واجهت ليبيا.

وتحدث حمودة عن علاقة نفعية ومفيدة وإيجابية للطرفين، قائلًا، “فنحن نكمّل بعضنا بعضًا”، لافتًا إلى وجود أمور تمتلكها ليبيا ذات فائدة قد تكون بحاجة إليها تونس، والعكس صحيح.

أما عن فكرة الاتحاد المغاربي التي تحدّث عنها الرئيس التونسي على هامش زيارته، فأكد حمودة أنها فكرة موجودة دائمًا في وجدان المغاربة، وهي الحلم الذي كان وما زال يراود كافة الساسة والشعوب، مشدّدًا على وجوب أن يعيد القادة تجديد هذا الحلم بحيث يصبح حقيقة.