بوشناف رئيسا لإدارة مجلس قبائل أولاد الشيخ

أصدرت وزارة الحكم المحلي، القرار رقم 84 لسنة 2021 بشأن تكليف الباشا بالحمد خليفة بوشناف الشيخي رئيسا للمجلس الأعلى لقبائل أولاد الشيخ. ونص القرار على أن يتم العمل به من تاريخ صدوره في 8 مارس 2021 وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.

يشار إلى أن قرار اعتماد الحكومة للباشا بالحمد جاء بعد أن اختارته قبائل أولاد الشيخ رئيس لمجلسها الأعلى، وهو أيضا نائب رئيس المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا، وتقلد العديد من المناصب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ما قبل 2011، وهو من الشخصيات المؤثرة في الوسط الاجتماعي ليبي، وله حظوة وتقدير عند الجميع.