خلال لقائه المنفي.. السفير الإسباني: العلاقات بين ليبيا وإسبانيا علاقات متينة

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، اليوم الخميس، بالسفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، ثمن المنفي خلال اللقاء الذي عقد بطرابلس على دور العلاقات بين ليبيا والمملكة الإسبانية.

من جانبه، هنأ السفير الإسباني، رئيس المجلس ونائبيه لانتخابهم للسلطة التنفيذية الجديدة التي سوف تقود البلاد حتى الانتخابات في 24 من ديسمبر من العام الجاري.

وأكد السفير الإسباني أن العلاقات بين ليبيا وإسبانيا علاقات متينة، قائلا، “أننا سوف نقدم كافة الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وندعم المصالحة الوطنية في ليبيا”.

وأكد السفير الإسباني أن السفارة الإسبانية في ليبيا تعمل بشكل مؤقت وأن العمل على عودة السفارة إلى طرابلس سوف يكون تدريجيا، كما سنقوم بتسهيل عمليات الحصول على التأشيرة لليبيين في الوقت القريب.

ورافق السفير الإسباني، خلال الزيارة، خورخي أفيلا نائب رئيس السفارة وكارمن كارينز قنصل إسبانيا في ليبيا.