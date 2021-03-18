مجموعة العمل السياسي الأممية: إجراء انتخابات بليبيا يتطلب بيئة سياسية وأمنية مواتية

عقدت مجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا اجتماعا، اليوم الخميس، للنظر في التقدم المحرز حتى الآن بشأن الدفع بتحقيق تسوية سياسية شاملة في ليبيا ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي بهدف إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021، بحسب بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا

واطلع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح، أعضاء المجموعة على الأنشطة والاستعدادات التي تقوم بها المفوضية لتنظيم وإجراء الانتخابات الوطنية، وفقا لبيان الرئاسة المشتركة (الجزائر- ألمانيا جامعة الدول العربية- بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) لمجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا.

وناقش أعضاء المجموعة، كذلك مع رئيس المفوضية المساعدة والدعم اللذان يمكن أن يقدمهما المشاركون في عملية برلين للمفوضية بهدف استكمال العملية الانتخابية بنجاح.

وعقب الاجتماع، أعربت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسة عن: