ليبيا الان

«المنقوش»: المرحلة الحالية تتطلب تغيير في السفراء وتقليص عددهم

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قدمت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش،  برنامج العمل بالوزارة لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، اليوم الخميس.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن المنقوش أكدت أنها بصدد تغيير السفراء وتقليصهم وفق ماتتطلب به المرحلة دون ذكر تفاصيل أكثر بهذا الخصوص.

وأوضحت المنقوش، أنها ستنظر في تقليص الملحق لكل سفارة والعمل على تسميت سفراء جدد.

وأكدت المنقوش، أن من ضمن  البرنامج المقدم تقديم تقارير أسبوعية لكل سفارة بالخارج وتقييمها بما يتفق مع السلك الدبلوماسي والقوانين المعمول بها وفق اللوائح لوزارة الخارجية والتعاون الدولي .

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السفراء المرحلة الحالية المنقوش تغيير تقليص

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • سيكون نجاحا باهرا للوزيرة لو أستطاعت ان تقوم بترجيع الموفدين الذين يقدرون بالاف دون وجه حق…مجرد جمع مرتبات بالدولار…كارثة سفاراتنا بالخارج معروفة وبدون حل للاسف حتي الان…الموفدين بعد النكبة لا علاقة لاغلبهم بالعمل السياسي..لا مؤهل ..لا لغة ..لا خبرة…لا مظهر…لا شيء..مجرد اقارب واصدقاء محسوبين علي قادة ميليشيات وعصابات ولصوص و بلطجية…عدد دبلوماسيين ليبيا اكثر من عدد دبلوماسيين امريكا…وهذه حقيقة معروفة….هذه نتيجة من نتائج ثورة قهاير…حسبنا الله و نعم الوكيل في كل من تسبب بها…

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