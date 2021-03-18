«المنقوش»: المرحلة الحالية تتطلب تغيير في السفراء وتقليص عددهم

قدمت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، برنامج العمل بالوزارة لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، اليوم الخميس.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن المنقوش أكدت أنها بصدد تغيير السفراء وتقليصهم وفق ماتتطلب به المرحلة دون ذكر تفاصيل أكثر بهذا الخصوص.

وأوضحت المنقوش، أنها ستنظر في تقليص الملحق لكل سفارة والعمل على تسميت سفراء جدد.

وأكدت المنقوش، أن من ضمن البرنامج المقدم تقديم تقارير أسبوعية لكل سفارة بالخارج وتقييمها بما يتفق مع السلك الدبلوماسي والقوانين المعمول بها وفق اللوائح لوزارة الخارجية والتعاون الدولي .